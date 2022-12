Omicidio ad Afragola, uomo crivellato di colpi in strada Omicidio poco dopo le 18.30 su via Mocerino ad Afragola: sicari hanno ucciso un uomo in strada crivellandolo di colpi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un omicidio a poche ore dal Capodanno ad Afragola: un uomo è stato ucciso da alcuni sicari armati, che lo hanno crivellato di colpi. L'agguato è avvenuto su via Domenico Mocerino, all'altezza del numero 54, in pieno centro ad Afragola. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi: i carabinieri di Afragola, giunti subito sul posto, stanno seguendo tutte le piste. La vittima, da come si apprende, stava entrando in una salumeria del centro, quando ignoti gli si sono avvicinati aprendo il fuoco: nessuno scampo per la vittima, che raggiunta da diversi proiettili è morta praticamente sul colpo. L'uomo ucciso, fanno sapere i carabinieri, è Vincenzo Mocerino, di 37 anni e già noto alle forze dell'ordine.

(Notizia in aggiornamento)