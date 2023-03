Oltre 160 personalità del mondo della cultura e del lavoro rientrano nel Pd: “Diamo una mano a Elly Schlein” “Diamo una mano ad Elly”: oltre 160 tra esponenti del mondo della cultura, del lavoro e della sinistra della Campania rientrano nel Partito Democratico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Elly Schlein

Oltre 160 persone, tra esponenti del mondo della cultura, del lavoro e della sinistra della Campania, si sono detti pronti "a dare una mano ad Elly Schlein", la nuova segretaria del Partito Democratico. E lanciano un appello anche ad altre forze che vogliano unirsi nel "fermare la deriva e invertirne la rotta", chiedendo "ai tanti e alle tante che sentono la necessità di una grande forza della sinistra democratica, progressista, femminista ed ecologista". Un appello che ha subito trovato ampio spazio in queste ore e sta raccogliendo anche nuove firme.

Si tratta di persone, come si scrivono i firmatari dell'appello, "che in questi anni hanno perso di vista la sinistra, nelle titubanze e nelle debolezze che hanno sfigurato il mondo del lavoro, i luoghi della formazione, gli stessi assetti istituzionali, mostrando, tra le altre cose, un’ingiustificata indulgenza nei confronti del devastante progetto del regionalismo differenziato che rischia di lacerare per sempre il tessuto civile e sociale del paese". Un fenomeno che, spiegano, "non è stato casuale, ma il prodotto di una visione sbagliata della politica e dei processi economici e sociali in un mondo che si immaginava giunto al suo capolinea nel 1989".

Tornando invece al ritorno nella sinistra "democratica, progressista, femminista ed ecologista" dopo "il successo di Elly Schlein", visto come "una ventata d’aria nuova che ha restituito alla sinistra una speranza e un’opportunità che sembravano essere state cancellate dalle divisioni, dagli errori e dagli appannamenti ideali del campo progressista". La vittoria, inaspettata di Elly Schlein ha fatto sì invece che "la partita si è riaperta, scompaginando calcoli e previsioni. In alcune realtà, compresa quella campana, il capovolgimento dei rapporti di forza cristallizzati nel primo turno è stato anche il frutto di una robusta rivolta d’opinione contro vecchie pratiche, equilibri consolidati e parole d’ordine autoreferenziali che non parlano più al mondo degli esclusi, dei delusi, dei tanti autoemarginati nel bosco dell’astensione. Per molti versi", scrivono ancora i firmatari dell'appello, "è stato anche un atto d’insubordinazione generazionale, con un gran numero di ragazzi e di ragazze che hanno affollato i seggi e, in qualche caso, trascinato amici e genitori nella prova". E infine, concludono i firmatari dell'appello:

Leggi anche Primarie Pd, a Napoli città vince Elly Schlein