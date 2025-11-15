Oltre 15mila euro truffati a due anziane, tre arresti a Marina di Camerota, in Cilento

Immagine di repertorio

Avrebbero truffato di almeno 15mila euro due anziane donne a Marina di Camerota, cuore del Cilento, profonda provincia di Salerno: tre le persone arrestate quest'oggi dai carabinieri: per due di loro è scattato l'obbligo di dimora, per il terzo gli arresti domiciliari. Si tratta di tre persone di età compresa tra i 26 e i 40 anni, ritenuti responsabili di almeno due truffe ai danni di persone anziane residenti nel Cilento. L'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Stando alle indagini degli inquirenti, i tre avrebbero compiuto le due truffe attraverso il classico modus operandi: prima il contatto telefonico, nei quali si spacciavano per parenti o per presunti dipendenti delle Poste, per poi convincere le vittime, due anziane donne, a consegnare denaro e monili d'oro ad un complice, che si presentava di persona poco dopo, per evitare un pericolo imminente da parte di un loro parente stretto.

Le due donne ci erano cascate ed avevano consegnato loro ingenti somme di denaro: nel primo caso, undicimila euro tra contanti e gioielli, nel secondo oltre quattromila euro in contanti. Ricevute le somme, il gruppo spariva facendo perdere le proprie tracce. Le indagini erano partite subito dopo le vicende, avvenute a marzo di quest'anno, ed hanno portato nella giornata di oggi ai tre arresti. Per uno di loro sono scattati gli arresti domiciliari, per altri due l'obbligo di dimora: sono tutti ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi. Non è escluso infatti che possano essersi resi protagonisti di altre vicende del genere.