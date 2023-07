Oltre 10mila file di materiale pedopornografico nel computer: arrestato un 70enne Arrestato un uomo di 70 anni della provincia di Napoli: nei suoi computer, tablet e cellulari trovate decine di migliaia di file di materiale pedopornografico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di settant'anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico: sul suo computer, ma anche su altri dispositivi (tablet, cellulari) sono stati ritrovati decine di migliaia di foto e video pedopornografici. L'uomo è stato identificato attraverso le analisi delle tracce informatiche relative alle connessioni generate dalla sua attività in Rete, che hanno trovato riscontro poi nel materiale ritrovato sui dispositivi in casa dell'uomo: immagini e video, raffiguranti anche minori in fascia di tenera età.

L'indagine, diretta dalla IV Sezione – Fasce Deboli della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è partita dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale: indagine che ha consentito di ricostruire la vicenda che ha portato all'arresto dell'indagato, attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo, utilizzando internet, si occupare di ricercare e raccogliere materiale pedopornografico: proprio seguendo a ritroso le tracce informatiche lasciate dall'uomo, è stato possibile risalire a lui, un settantenne della provincia di Napoli ora arrestato per detenzione di materiale pedopornografico, consistente secondo le indagini in diverse decine di migliaia di file memorizzati sui numerosi dispositivi a sua disposizione.