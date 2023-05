Oggi i funerali di Mourad, morto a 8 anni per l’incidente che ha ucciso la sorella e il fidanzato La famiglia di Mourad, morto nell’incidente in autostrada a Mercato San Severino, ha autorizzato l’espianto degli organi. I funerali oggi a San Valentino Torio.

A cura di Nico Falco

Oggi alle 17 si terranno, a San Valentino Torio (Salerno), i funerali di Mourad Boulila, il bambino di otto anni deceduto per le ferite riportate nell'incidente che ha causato la morte della sorella Jemila, di 14 anni, e del fidanzatino di lei, il 16enne di Pagani Rosario Langella. I due ragazzi, deceduti a distanza di poche ore, sono stati sepolti insieme nel cimitero del comune del Salernitano. Ieri la tragica notizia della morte del bambino, che era ricoverato in gravi condizioni.

Lo schianto nel tardo pomeriggio del 14 maggio, domenica scorsa. Intorno alle 19 l'automobile su cui viaggiavano Jemila, la madre Giusy, il fratellino, il padre e Rosario Langella è finita contro il guard rail dell'autostrada Caserta-Salerno all'altezza dell'uscita di Mercato San Severino. Nell'impatto la 14enne è morta sul colpo, mentre il fidanzato, il fratellino e la madre erano stati ricoverati in condizioni critiche; il padre, anche lui finito in ospedale, è l'unica vittima dell'incidente fuori pericolo. Ieri mattina, dopo la dichiarazione della morte cerebrale del bambino, la famiglia ha acconsentito ad avviare l'iter per la donazione degli organi.

Per la giornata di oggi il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha proclamato il lutto cittadino, comunicando che per la messa don Alessandro Cirillo sarà affiancato dal vescovo Giuseppe Giudice:

