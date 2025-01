video suggerito

Oggi i funerali di Marilena Romano, l'infermiera morta in un incidente a Napoli Alle 16 di oggi, 29 gennaio, nella chiesa di San Rocco a Marano (Napoli), le esequie di Marilena Romano, l'infermiera del 118 morta in un incidente stradale sabato scorso.

A cura di Nico Falco

Marilena Romano, l'infermiera del 118 deceduta per un incidente stradale nel Napoletano

Oggi ci sarà l'ultimo addio a Marilena Romano, l'infermiera di 31 anni deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto sabato scorso, 25 gennaio, a Giugliano, in provincia di Napoli; la camera ardente è stata allestita ieri sera a Villaricca, le esequie sono state fissate per le 16 del 29 gennaio nella parrocchia di San Rocco, in via San Rocco, a Marano.

L'incidente mortale a Varcaturo

La donna, in servizio presso la postazione 118 di Marano dell'Asl Napoli 2 Nord, era rimasta gravemente ferita mentre viaggiava in moto sulla strada statale 7 Quater, all'altezza dello svincolo di Varcaturo, in direzione Pozzuoli; la 31enne avrebbe perso il controllo della Kawasaki di grossa cilindrata per motivi in via di definizione ed era finita violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata.

Dopo essere caduta, era stata travolta da un'automobile; il conducente, un 58enne, non era riuscito a frenare in tempo, dopo l'impatto si era fermato e aveva prestato i primi soccorsi. Trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Marilena Romano era deceduta poco dopo.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Giugliano, i due veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro per gli accertamenti del caso; sulla salma della donna è stata disposta l'autopsia.

Lo schianto a Calvizzano due settimane fa

L'infermiera era stata coinvolta in un incidente la notte del 12 gennaio scorso, quando la sua ambulanza, durante un intervento, si era scontrata con un'automobile a Calvizzano (Napoli); nonostante l'impatto violentissimo, l'equipaggio del mezzo di soccorso e il conducente della vettura erano rimasti tutti illesi.