Oggi i funerali di Giuseppe Grieco, il bimbo morto in piscina a Vico Equense. Due indagati

A cura di Nico Falco

Si svolgeranno oggi, 19 agosto, alle ore 9, i funerali di Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni deceduto nella piscina dell'agriturismo Castanito di Vico Equense (Napoli) il giorno di Ferragosto; le esequie si terranno nella chiesa del Santissimo Salvatore nella zona di Scanzano, a Castellammare di Stabia, cittadina dove viveva il piccolo.

Secondo le ricostruzioni il bimbo, che era nell'agriturismo insieme alla famiglia, si sarebbe tuffato e poco dopo sarebbe stato notato già senza sensi; inutili i tentativi di rianimarlo. Sulle cause del decesso non c'è ancora chiarezza, non si esclude che possa essere stato stroncato da un malore dovuto ad una congestione. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo; al momento, come atto dovuto, sono stati iscritti nel registro degli indagati i due gestori della struttura.

L'autopsia, disposta dal magistrato, è stata eseguita ieri, nell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sorrento, la piscina è stata sequestrata.

Per la giornata di oggi il sindaco Luigi Vicinanza ha disposto il lutto cittadino. "Saranno esposte le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici – si legge in un messaggio del Primo Cittadino publicato sui social – e chiedo a tutti di rispettare il silenzio in questo momento di profonda tristezza per tutta la nostra comunità stabiese".