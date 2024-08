video suggerito

A Castellammare veglia di preghiera per Giuseppe Grieco, il bimbo di 7 anni annegato in piscina Questa sera, 16 agosto, nella parrocchia Sant'Agostino verrà ricordato il bambino morto ieri in un agriturismo di Vico Equense (Napoli); sul decesso è stata aperta una inchiesta.

A cura di Nico Falco

Una veglia di preghiera per ricordare Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni annegato nella piscina di un agriturismo di Vico Equense. L'iniziativa si terrà questa sera, 16 agosto, alle ore 19, nella parrocchia di Sant'Agostino (Chiesa di Immacolata di Lourdes e Sant'Agostino, zona Cantieri metallurgici, in via Venezia, a Castellammare di Stabia); "Signore, ti affidiamo il nostro dolore", è il messaggio che sta girando in queste ore sui social per informare i fedeli.

Il tragico incidente risale a ieri, 15 agosto, il piccolo si trovava nell'agriturismo con la famiglia. Stando a quanto fino ad ora ricostruito dai carabinieri, il bambino si sarebbe tuffato nella piscina e poco dopo sarebbe stato notato privo di sensi. È stato soccorso dai genitori e dal bagnino della struttura, ma nonostante tutti i tentativi effettuati da loro e dai sanitari del 118, intervenuti presso la struttura poco dopo, il piccolo non ha mai ripreso conoscenza e non c'è stato nulla da fare.

Nell'agriturismo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sorrento, che si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti e hanno effettuato i rilievi per l'avvio delle indagini. La salma è stata sequestrata e si trova ora nell'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in attesa dell'autopsia; il bambino sapeva nuotare, non si esclude che a causarne il decesso possa essere stato un malore, legato a una possibile congestione, che potrebbe averlo colto mentre era in acqua.

Sul decesso la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta; il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha annullato la festa di Ferragosto coi fuochi pirotecnici prevista per ieri sera nella Villa Comunale.