Oggi i funerali di Dimitri Iannone de "Il Collegio", Robert Banica e Filomena Del Piano, morti in un incidente I funerali dei due ragazzi saranno celebrati insieme a Villa Literno, mentre quelli della ragazza saranno celebrati ad Aversa. I tre sono morti lo scorso 19 maggio in un incidente stradale.

A cura di Valerio Papadia

Dimitri Iannone, Filomena Del Piano e Robert Banica

Si terranno oggi, giovedì 23 maggio, i funerali di Dimitri Iannone, Robert Banica e Filomena Del Piano, i tre giovani morti in un incidente stradale, lo scorso 19 maggio, a Villa Literno, nella provincia di Caserta. I funerali dei due ragazzi, rispettivamente 24 e 23 anni, che erano molto amici, saranno celebrati insieme, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria Assunta, proprio a Villa Literno; i funerali della ragazza, 19 anni, saranno invece celebrati alle ore 15 nella cattedrale di San Paolo Apostolo ad Aversa. Dimitri Iannone era noto per aver partecipato, nel 2017, alla prima edizione del reality di Rai2 "Il Collegio".

L'auto dei tre ragazzi si è ribaltata dopo uno scontro frontale

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19, l'automobile sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, una 500 Abarth, mentre percorreva via delle Dune a Villa Literno, si è scontrata frontalmente con una 500 X, con a bordo due coniugi. La vettura dei tre giovani, dopo l'impatto, si è ribaltata e i ragazzi sono rimasti incastrati nell'abitacolo: sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che li hanno estratti; per Dimitri, Robert e Filomena, però, non c'era più nulla da fare. Nell'incidente sono rimasti feriti anche l'uomo e la donna a bordo dell'altra vettura.