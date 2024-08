video suggerito

Oggi i funerali di Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena, i coniugi travolti da un’auto a Capaccio La cittadina di Atripalda si stringe intorno alle famiglie di Cosimo e Rossana, detta Roxana, morti sabato in un incidente stradale sulla Tirrena Inferiore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I coniugi Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena

Oggi Atripalda, la cittadina dell'Avellinese in cui vivevano Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena, porgerà l'ultimo saluto ai coniugi di 48 e 50 anni deceduti nel primo pomeriggio del 24 agosto lungo la statale 18, nel territorio di Capaccio Paestum, quando la loro moto è stata travolta da un'automobile. Le salme sono giunte ieri nella camera mortuaria di Torrette di Mercogliano, i funerali si terranno alle 16.30 nella chiesa madre di Sant'Ippolisto Martire.

Lo schianto lungo la "Tirrenia Inferiore" è avvenuto intorno alle 15. I due si sono scontrati frontalmente contro una Fiat Punto guidata da un 49enne di Vallo della Lucania, Gerardo Iacovazzo; l'uomo, ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è deceduto la mattina successiva. Per Cosimo e Rossana, detta Roxana, non c'è stato nulla da fare, sono entrambi morti sul colpo: l'impatto è stato devastante, il corpo della donna è stato scaraventato in una cunetta oltre la carreggiata.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli. Secondo le ricostruzioni il 49enne, che era alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa per possesso di stupefacenti, avrebbe proceduto a zigzag tra le due corsie prima di travolgere la motocicletta che proveniva dal senso opposto di marcia.