video suggerito

Incidente a Capaccio, 3 vittime: morto Gerardo Iacovazzo dopo i coniugi Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena Lo schianto sulla statale 18. L’uomo, ferito grave, è deceduto oggi in ospedale; ieri, sul colpo, sono morti il 48enne e la 50enne che erano in moto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

I coniugi Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena

Si aggrava il bilancio dell'incidente mortale avvenuto lungo la statale 18 "Tirrena Inferiore", all'altezza di Capaccio Paestum, nel Salernitano: dopo i due coniugi in moto è deceduto anche Gerardo Iacovazzo, il 49enne di Vallo della Lucania che era alla guida dell'auto; l'uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove è deceduto questa mattina. Per la ricostruzione della dinamica, secondo i primi accertamenti un impatto frontale tra i due veicoli, sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Lo schianto risale alle 15 circa di ieri, 24 agosto. L'automobile di Iacovazzo, una Fiat Punto, all'altezza del km 95,400 si è scontrata con la Honda su cui viaggiavano Cosimo Spagnuolo e Rossana Arena, rispettivamente 48 e 50 anni, residenti ad Atripalda, in provincia di Avellino. Nell'impatto, devastante, i due coniugi sono morti sul colpo; la donna è stata sbalzata fuori la carreggiata, il corpo senza vita è stato rinvenuto in una cunetta ai margini della strada. Iacovazzo, ferito grave, è stato portato con l'elisoccorso in ospedale dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Per consentire i rilievi delle forze dell'ordine, e per la messa in sicurezza della carreggiata, è stato necessario interdire temporaneamente il tratto di strada interessato ed il traffico è stato deviato lungo la viabilità alternativa con indicazioni in loco; la circolazione è stata ripristinata in entrambe le direzioni soltanto diverse ore dopo.