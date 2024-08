Oggi i funerali della bimba di 11 anni morta a Grazzanise, proclamato lutto cittadino

video suggerito

A cura di Nico Falco

Si terranno nel primo pomeriggio di oggi, 8 agosto, i funerali di R. E., la bimba di 11 anni morta lunedì a Grazzanise, in provincia di Caserta. La piccola era stata colta da un malore mentre giocava in strada nei pressi della sua abitazione, in via Tonneta; inutili i tentativi di soccorso. Per la giornata di oggi il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

La bambina, hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, intervenuti per le indagini, si sarebbe sentita male improvvisamente nella serata del 5 agosto, mentre giocava in bicicletta. Tra i primi a soccorrerla c'era stato lo zio, infermiere, che aveva provato a rianimarla utilizzando il defibrillatore installato nella villa comunale di Grazzanise. Inutili gli sforzi anche dei sanitari del 118 che, dopo aver tentato in tutti i modi di farle riprendere conoscenza, avevano dovuto constatare il decesso.

La salma della piccola era stata trasferita nell'ospedale Civile di Caserta, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per gli esami autoptici. La causa del decesso non è ancora chiara, ma l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un infarto; non si esclude, al momento, che la piccola abbia sbattuto violentemente la testa a causa di uno svenimento.

I funerali saranno celebrati alle 15.30 di oggi nella Chiesa Madre di San Giovanni Battista, a Grazzanise. Nell'ordinanza comunale (la numero 36 del 7 agosto 2024), il sindaco Enrico Petrella ha proclamato il lutto cittadino, "in segno di cordoglio e vicinanza ai familiari", e ha disposto "la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi in concomitanza con lo svolgimento delle esequie".