video suggerito

Tragedia a Grazzanise, bimba di 11 anni sviene e muore mentre gioca in strada. Disposta autopsia Una bambina è deceduta ieri sera a seguito di un malore nel Casertano, inutili i tentativi di soccorso. La salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata disposta l'autopsia sul corpo di R. E., la bimba di 11 anni morta dopo essere stata colta da un malore a Grazzanise, in provincia di Caserta; la piccola, stando a quanto fino ad ora ricostruito, si è sentita male mentre giocava in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti autoptici volti a stabilire le cause del decesso.

La tragedia risale alla serata di ieri, 5 agosto. La bimba, che era insieme agli amichetti, avrebbe improvvisamente perso i sensi e sarebbe caduta, battendo la testa al suolo. Inutili i tentativi di soccorso; tra i primi a intervenire uno zio della piccola, infermiere, che ha cercato di rianimarla utilizzato un defibrillatore installato nella villa comunale, poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 ma anche loro, nonostante i ripetuti tentativi, alla fine hanno dovuto dovuto arrendersi e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, intervenuti ieri sera in via Tonneta, che hanno raccolto le testimonianze per ricostruire l'accaduto. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata trasferita all'obitorio, dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause della morte e chiarire ad ucciderla sia stato un malore, e in questo caso l'origine dello stesso, o i danni riportati nell'impatto a terra.