Un'ondata di calore su tutta Napoli e la Campania: il quadro climatico nelle prossime ore è letteralmente devastante, con afa insopportabile e punte di temperature massime che saliranno fino ai 37 gradi centigradi. Colpa di un anticiclone africano che ha portato da diversi giorni a giornate letteralmente "roventi". E se l'ondata di calore si "attenuerà" nelle prossime ore, le temperature resteranno comunque stabilmente sopra i 30 gradi, ma con minore afa rispetto agli ultimi giorni. Solo nel fine settimana ci sarà un lieve ribasso dei valori massimi, ma sarà comunque poca cosa. Per attendere un po' di fresco bisognerà attendere l'inizio di luglio, quando arriverà dal nord Europa un vortice di aria fredda che porterà un po' di respiro su tutta la Campania.

Quest'oggi giornata da bollino arancione su tutta la Campania: vale a dire che le temperature, oltre ad essere molto elevate, saranno tali che potranno essere già plausibilmente rischiose per i soggetti più delicati e deboli, in particolare per chi soffre di problemi dermatologici, cardiaci e respiratori, ma anche semplicemente bambini piccoli e persone anziane. Il consiglio è sempre quello di uscire evitando le ore più calde, di proteggersi la pelle con creme ed altri unguenti, ma anche di evitare grossi sforzi fisici specialmente all'aria aperta. Già da domani, si tornerà in una situazione da bollino giallo, ovvero uno stato di pre-allerta considerato non ancora a rischio ma immediatamente precedente. Bisognerà attendere come detto ancora qualche giorno per tornare a percepire un po' di fresco in regione: ma sarà passeggero.