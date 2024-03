Offerte di lavoro da Crazy Pizza di Flavio Briatore a Napoli: si cerca personale di sala e cucina La pizzeria di Flavio Briatore, che aprirà a maggio nella zona di piazza Vittoria, sul Lungomare di Napoli, cerca personale da inserire nel nuovo locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Briatore in uno dei suoi locali / foto Ig Briatore

È già stato accompagnato da una buona dose di polemiche – ma anche da una grande attesa – l'annuncio che Flavio Briatore aprirà presto una delle sue pizzerie Crazy Pizza anche a Napoli: il nuovo locale aprirà i battenti nel mese di maggio 2024 nella zona di piazza Vittoria, sul Lungomare di Napoli. L'inaugurazione della pizzeria – che in passato ha fatto discutere per i prezzi delle pizze, giudicati troppo alti – è dunque imminente: per questo, sul profilo Linkedin di Crazy Pizza sono comparsi annunci di lavoro; il nuovo locale napoletano di Briatore cerca infatti personale di sala e di cucina.

I profili ricercati da Crazy Pizza a Napoli

"Unisciti al nostro meraviglioso team di Crazy Pizza a Napoli" si legge nell'offerta di lavoro. "Stiamo cercando nuovi talenti per l'apertura imminenti di Crazy Pizza nel maggio 2024" si legge ancora. Nell'annuncio di lavoro viene poi specificato che si cerca personale per il front of the house e per il back of the house.

Nella prima categoria, front of the house, rientrano tutte quelle figure che hanno a che fare con il cliente: addetti all'accoglienza, camerieri e bartender; insomma, il personale di sala. Nella categoria back of the house, di contro, rientrano invece tutte quelle figure che operano nel retro di un ristorante, vale a dire il personale di cucina.