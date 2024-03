La pizzeria di Briatore apre a Napoli a maggio in zona piazza Vittoria Briatore apre a maggio a Napoli, zona Chiaia, la filiale del suo Crazy Pizza. Aperte posizioni per tutte le figure lavorative, sia cucina che sala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Fanpage.it lo aveva ampiamente annunciato: a Napoli "Crazy Pizza" di Flavio Briatore e del socio Francesco Costa, aprirà a Chiaia, zona piazza Vittoria, in un'area con molta concorrenza (Sorbillo, Porzio, Capuano fra gli altri) ma anche molto ambita, essendo quella di passaggio dei turisti. È particolarmente simbolico perché non è un grande nome della ristorazione locale né un pizzaiolo noto: è un imprenditore accompagnato da polemiche per il suo modo di porsi nei confronti della pizza tradizionale napoletana e che arriverà qui con un "format" che prevede un prodotto completamente diverso da quello amato in tutto il mondo: disco di pasta quasi croccante e un menu nient'affatto popolare e per tutte le tasche. «Siamo impegnati a elevare il concetto di luxury-fun dining in Italia e nel mondo» scrivono in una nota gli imprenditori di Crazy Pizza, ricordando che ci sono «10 nuove aperture in 3 continenti».

Lavorare al Crazy Pizza di Napoli

Per quanto riguarda le posizioni lavorative, Fanpage.it apprende che sono «aperte per tutte le figure, sia cucina che sala». Domanda: Briatore assumerà un capo pizzaiolo napoletano o gli artigiani legati alla tradizione eviteranno di legarsi a quel tipo di lavorazione così lontana dalla pizza napoletana patrimonio Unesco? Il disco di pasta offerto dal Crazy Pizza è steso col mattarello, una eresia per ogni pizzaiolo napoletano, tant'è che da giorni si susseguono schermaglie con Gino Sorbillo, uno dei più popolari imprenditori del settore.