Che sono questi "binari" comparsi sul lungomare di Napoli durante i lavori Sui social il video virale: "Binari del tram sul Lungomare di Napoli?". Come stanno le cose.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il tram tornerà a circolare sul Lungomare di Napoli? Sul web sono diventati virali in questi giorni alcuni video che riprendono una sorta di "binari" tracciati all'interno dell'area del cantiere di via Partenope-via Nazario Sauro. Nelle immagini sono mostrate delle linee parallele molto simili, appunto, ai binari del tram. La voce fuori campo si chiede, probabilmente in maniera scherzosa, se si stia realizzando una linea tranviaria sul Lungomare o se i binari siano emersi dagli scavi recenti e si tratti quindi di una scoperta archeologica. Tra le varie ipotesi avanzate c'è anche quella che non si tratti di antichi tram elettrici, ma addirittura dei primi vagoni di tram, trainati da cavalli. Il video ha totalizzato decine di migliaia di visualizzazioni, suscitando curiosità e interesse da parte dei cittadini napoletani.

"Il tram sul Lungomare di via Partenope?": ecco la verità

Ma si tratta davvero di una sensazionale scoperta archeologica? Come stanno davvero le cose?

In realtà, come spiegano fonti ufficiali del Comune di Napoli a Fanpage.it, non è in corso nessuna realizzazione di una linea tranviaria sul Lungomare di Napoli. I tagli paralleli che si vedono sull'asfalto, all'interno del cantiere, sono in realtà relativi ai lavori sui sottoservizi che si stanno conducendo in queste settimane. I lavori sul Lungomare sono al momento fermi, perché si attende la nomina dell'archeologo, condivisa con la Soprintendenza, per la seconda tranche del cantiere.

Fanpage.it ha ascoltato il parere di Augusto Cracco, ex manager Ctp ed esperto di tram storici, che spiega:

"Su via Nazario Sauro in passato sono passati i tram elettrici a carrelli. Il tram percorreva tutta via Chiatamone e via Santa Lucia, nei due sensi, poi c'era uno scambio ed un solo binario percorreva via Lucilio ed usciva su Nazario Sauro. Su via Partenope, invece, il tram non è mai passato, a differenza del filobus. Il tram sul Lungomare andò in disuso dopo l'apertura della Galleria Vittoria, nel 1930, mentre rimase la circolazione su Chiatamone- Santa Lucia (fino al 1955). Il binario su Nazario Sauro fu smantellato entro il 1936. A Napoli sono stati presenti anche dei tram trainati da cavalli, ma anche quest'ultima tipologia non ha mai transitato su via Partenope. Nei video diffusi sui social, invece, i "binari" su via Partenope sarebbero due. Inoltre, la distanza tra le due tracce sarebbe inferiore rispetto a quella normale delle rotaie".

Presentazione tram a carrelli 901-906 (1932) /Foto Litigio, collezione Augusto Cracco

Il ritorno del tram fino a piazza Sannazaro

Il Comune di Napoli ha intenzione di ripristinare il tram da piazza Municipio fino a piazza Vittoria e poi da qui a piazza Sannazaro. E si ipotizza di portarlo anche a Mergellina, alle spalle degli chalet. Il tram, ad ogni modo, dovrebbe transitare su via Acton e poi all'interno della Galleria della Vittoria, senza passare per il Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, dove le due corsie centrali saranno riservate solo alla circolazione di auto e bus. Anm attualmente ha 22 tram Sirio e 15 tram a carrelli ed è stata aggiudicata la gara per la fornitura di 20 tram nuovi prodotti dall'azienda turca Bozankaya.