La pizzeria di Flavio Briatore punta al Lungomare, zona piazza Vittoria: sfida Sorbillo, Porzio e Capuano Il patròn del Billionaire vuole aprire un locale Crazy Pizza a Napoli. Sarebbe l'undicesima pizzeria al mondo di Flavio Briatore.

Flavio Briatore si prepara a sbarcare a Napoli con il suo Crazy Pizza, il ristorante pizzeria di lusso che vanta già una decina di sedi nei luoghi più esclusivi del mondo. L'imprenditore cuneese ha dato l'annuncio ufficiale con un video sul suo profilo Instagram, dopo i tanti rumors che si sono susseguiti negli ultimi due anni. E sembra proprio che ormai sia cosa fatta. Ma dove potrebbe aprire il Crazy Pizza di Briatore a Napoli?

Il fascino della pizzeria sul Lungomare in zona piazza Vittoria

La location ideale sarebbe sul Lungomare, dove si trovano alcuni tra i brand più blasonati dei maestri pizzaioli napoletani. E tra le ipotesi più accreditate, a quanto apprende Fanpage.it, ci potrebbe essere la zona di piazza Vittoria. La sfida lanciata da Briatore a Gino Sorbillo però, nel video dove il maestro pizzaiolo viene pungolato sull'ultima novità del suo menù, la famosa pizza all'ananas, renderebbe stuzzicante l'idea di un locale di Briatore proprio vicino ad una delle pizzerie napoletane di Sorbillo.

I due si ritroverebbero ad essere così "vicini di casa", una prossimità che potrebbe stimolare anche una sana competizione. "Apriremo a casa sua – ha detto infatti Briatore nel videomessaggio – a Napoli, così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Perché noi dobbiamo sempre giocare coi più forti. Sorbillo è forte a Napoli? E noi diventeremo fortissimi a Napoli. Ci vediamo al Crazy Pizza a Napoli. Viva Napoli!".

L'ipotesi sfumata della Galleria Umberto I

Si tratta solo di ipotesi, al momento, è bene precisare. Ma quali potrebbero essere allora altre eventuali sedi della nuova pizzeria di Briatore a Napoli? A quanto apprende Fanpage.it, il patròn del Billionaire sta accarezzando l'idea di aprire il Crazy Pizza a Napoli già da qualche anno, almeno dal 2022, ed ha avuto quindi parecchio tempo a disposizione per poter sondare il mercato immobiliare partenopeo alla ricerca del locale perfetto. Tra le location che sarebbero state prese in considerazione, ci sarebbe stata anche la Galleria Umberto I, nel cuore del centro storico, a pochi passi da via Toledo, piazza Municipio e il Teatro San Carlo, dove a breve dovrebbero aprire Starbucks e Mondadori. Ma l'idea pare sia stata scartata alla fine.

La location tra piazza Vittoria e piazza dei Martiri

Dove altro, allora? Un'altra ipotesi, al momento quella più accreditata, punterebbe invece su piazza Vittoria. A due passi dal Lungomare di via Partenope, ma in una zona meno caotica e attualmente poco valorizzata, ma di grandi potenzialità. Servita, peraltro, da numerosi parcheggi privati e stazionamento taxi (a breve anche da metro Linea 6), che potrebbe essere anche radicalmente riqualificata anche in superficie nel caso si dovesse concretizzare il progetto del nuovo parcheggio sotterraneo.

Senza contare la vicinanza – in linea d'aria poche centinaia di metri – delle grandi boutique della moda internazionale, tra la Riviera di Chiaia, via Calabritto e piazza dei Martiri. Se si dovessero presentare nelle adiacenze della piazza locali sfitti di grandi dimensioni, tali da soddisfare le esigenze di Briatore, potrebbe essere questa la location ideale per il Crazy Pizza. In questo modo, l'imprenditore piemontese sarebbe quasi dirimpettaio con altre rinomate pizzerie napoletane, tra le quali, come detto, anche quella di Gino Sorbillo.

In passato, invece, si è parlato anche di una altra possibilità, ossia quella di aprire nella zona del Lungomare, ma sul lato di Mergellina, dove si trova il Consolato degli Stati Uniti d'America, quello opposto rispetto a via Partenope. Una zona scelta recentemente da diversi imprenditori per inaugurare attività ristorative. Anche qui ci sarebbero concorrenti di alta caratura, come "50 Kalò", del maestro pizzaiolo Ciro Salvo, nella vicina piazza Sannazaro.

Quanto costa la pizza di Briatore

Crazy Pizza è una delle ultime creazioni di Flavio Briatore ed ha già conquistato migliaia di clienti in tutto il mondo, sedotti dal glamour di lusso che caratterizza la filosofia del brand. La pizza offerta non è quella classica della tradizione napoletana. Non è lievitata. Viene stesa con il mattarello e non a mani nude. I prodotti, in compenso, sono quelli tipici di qualità della Campania. Crazy Pizza oggi vanta sedi a Londra, Milano, Monte Carlo, Porto Cervo, Roma, Doha, Kuwait City, Rihad, Catania e a breve anche Bahrain. Napoli sarebbe la sua undicesima apertura.

In questi anni, non sono mancate le polemiche, però, sui prezzi, per gli scontrini "d'oro". La pizza di Briatore, infatti, costa attorno ai 15 euro, rispetto ai 6-7 euro di una pizza margherita a Napoli. Tanto che Briatore ci ha anche scherzato: "Ma per tenere i prezzi così bassi a Napoli, per vendere una pizza a 4 euro, che ingredienti usate?", ha detto in un video provocatorio sui social, scatenando ovviamente le reazioni dei pizzaioli napoletani.