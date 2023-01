Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo parcheggio metro Linea 1 a Chiaiano con le colonnine per le auto elettriche: ecco come sarà Il Comune realizzerà un nuovo parcheggio di interscambio della metro Linea 1 con 150 posti e colonnine per auto elettriche, ristrutturando il garage vandalizzato di Villa Nestore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il nuovo parcheggio pubblico della Metro Linea 1 di Chiaiano avrà anche le colonnine per le ricariche delle auto elettriche. Il Comune di Napoli con la delibera 555 del 30 dicembre scorso ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il parcheggio di interscambio da 150 posti auto sarà realizzato ristrutturando il garage del centro polifunzionale di Villa Nestore, vandalizzato e mai entrato in funzione, che dista appena 400 metri dalla stazione del metrò. I lavori costeranno 2,5 milioni di euro.

Ci saranno le ricariche per auto elettriche

Il nuovo parcheggio si aggiunge ai due parcheggi già esistenti da 500 posti auto, che sono sempre pieni in molte ore del giorno. Il progetto del Comune prevede di riqualificare anche le strade circostanti, come via Cupa Carderito che sarà rifatta con la nuova segnaletica fino alla stazione di Chiaiano. Nel Pums, il Piano urbano della Mobilità Sostenibile, Chiaiano è considerato uno dei principali nodi di interscambio cittadini, in quanto a ridosso del confine comunale e in prossimità degli accessi al sistema autostradale urbano. Il nuovo parcheggio sarà su due livelli, per 4mila metri quadrati.

Il vecchio parcheggio mai entrato un funzione e vandalizzato

La parte di struttura nasceva, originariamente, come parcheggio a servizio del centro polifunzionale. Questa porzione di struttura, pur non essendo mai andata in funzione, è stata oggetto di atti vandalici e, pertanto, al fine di utilizzarla e porla a servizio dei fruitori della vicina stazione della metropolitana, nonché di quelli del centro sportivo polifunzionale Villa Nestore, necessita di interventi di recupero. Saranno realizzati da 125 a 145 stalli per auto e vetture per diversamente abili, stalli per la sosta motocicli, colonnine di ricarica auto elettriche.