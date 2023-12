Nuovo ormone della crescita al Ruggi di Salerno: è tra i primi tre ospedali in Italia Al Ruggi di Salerno un nuovo ormone per la crescita, è il primo in Campania e uno dei tre in Italia dove è possibile la nuova cura per il recupero staturale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una nuova terapia per incentivare la crescita staturale: un nuovo ormone è disponibile all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, primo in Campania e fra i tre in Italia dove questa nuova terapia è disponibile. Il "nuovo" ormone della crescita potrà essere somministrato dai tre anni di età fino al raggiungimento della crescita: la sua carenza, infatti, colpisce un bambino ogni 2mila-5mila. Ad oggi, venivano curati con iniezioni quotidiane di ormone ricombinante sostitutivo.

La nuova terapia viene somministrata presso l'Ambulatorio ‘Deficit di GH', coordinato dalla dottoressa Anna Tortora, della Clinica Endocrinologica e Diabetologica del Ruggi diretta dal professor Mario Vitale, ma non quotidianamente bensì una volta a settimana. Il nuovo ormone ha una maggiore permanenza in circolo, ed è ben tollerata oltre ad avere gli stessi effetti della terapia giornaliera. Già tre dei 150 bambini affetti dalla carenza dell'ormone ed in cura al Ruggi di Salerno si stanno sottoponendo alla nuova terapia, particolarmente apprezzata proprio perché permette una somministrazione settimanale, riducendo anche lo stress legato alla visita quotidiana in ospedale da parte dei piccoli pazienti: resta invece invariato il percorso di follow-up, con visite ed esami a cadenza trimestrale o semestrale, a seconda dei casi. "Tutto ciò si allinea perfettamente con la politica adottata dal Ruggi", spiega l'Azienda Ospedaliera Universitaria salernitana, "incentrata sull'umanizzazione delle cure, sull'attenzione al paziente, sull'adeguata formazione del personale sanitario e su prestazioni mediche sempre più all'avanguardia".