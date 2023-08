Trasporto pubblico a Napoli

Nuovo Frecciarossa Aeroporto di Fiumicino-Napoli Centrale: treno diretto dal 5 agosto 2023 Istituito il treno diretto Fiumicino-Napoli, partirà ogni giorno alle ore 21,53. Disponibile anche il Napoli-Fiumicino alle 5,45.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo treno Frecciarossa diretto Aeroporto di Fiumicino-Napoli Centrale dal 5 agosto 2023. Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del gruppo FS, ha annunciato il nuovo collegamento ferroviario che partirà ogni giorno alle ore 21,53 dallo scalo romano “Leonardo da Vinci” di Fiumicino per consentire anche ai passeggeri degli ultimi voli serali di poter tornare a Napoli senza fare cambi. Il servizio, effettuato con un Frecciarossa 1000, partirà dalla stazione di Fiumicino aeroporto alle 21:53 per arrivare a Napoli Centrale alle 23:56, con fermata intermedia a Roma Termini.

Orari Frecciarossa Napoli Centrale-Aeroporto Fiumicino

Il nuovo servizio va ad aggiungersi al collegamento diretto in Frecciarossa che parte da Fiumicino Aeroporto alle 9,38 e arriva a Napoli alle 11,33 per intercettare i voli del mattino, e a quello in direzione opposta Napoli-Centrale-Aeroporto di Fiumicino, che parte dal capoluogo campano alle 5,45 e arriva a Fiumicino Aeroporto alle 7,52. Altri Frecciarossa collegano lo scalo aeroportuale della capitale al centro città non solo di Napoli, ma anche di Firenze, Bologna, Padova e Venezia.

Check-in in Stazione con FCO Connect e ITA Airways

FCO Connect, il servizio lanciato ad aprile da Trenitalia, Aeroporti di Roma e ITA Airways pensato per svolgere le operazioni di check-in direttamente ai banchi della stazione ferroviaria di Fiumicino Aeroporto, ha superato i 7.000 check-in con picchi di domanda nella fascia pomeridiana. Tutti i passeggeri di ITA Airways, anche domestici, potranno effettuare l’accettazione presso i banchi FCO Connect, sia se in possesso di biglietto combinato treno+aereo, sia solo con biglietto aereo.

Il servizio ha preso il via lo scorso aprile ed è destinato ai viaggiatori che raggiungono l’aeroporto di Fiumicino in Frecciarossa, con Leonardo Express o con un treno Regionale, proseguono il proprio viaggio con ITA Airways verso il network nazionale, internazionale e intercontinentale, ad eccezione dei voli verso gli USA ed Israele. La possibilità di effettuare l’accettazione presso i banchi FCO Connect è garantita a tutti i possessori di singoli biglietti Trenitalia e ITA Airways e a coloro che acquistano il biglietto combinato “treno+aereo”.

Presso i banchi di FCO Connect è possibile sia consegnare il bagaglio per chi ha fatto check-in online sia fare direttamente il check-in per chi non in possesso di boarding pass digitale.

Dall’inaugurazione del servizio, lo scorso aprile, sino alla fine di luglio, i passeggeri che hanno svolto le operazioni di check-in ai banchi in stazione sono stati oltre 7.000, di cui 6.400 con almeno un bagaglio da stiva. Solo nelle ultime settimane, sono stati circa 100 i passeggeri che ogni giorno hanno usufruito del servizio presso i banchi dedicati della stazione ferroviaria dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove è possibile anche consegnare direttamente il bagaglio, per poi ritirarlo presso la destinazione finale operata dalla ITA Airways.