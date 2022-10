Crolla un altro edificio al Cimitero di Poggioreale di Napoli, è la cappella della Resurrezione Un’ala del palazzo di 3 piani è crollata attorno alle ore 15,00 ed ha coinvolto la cappella nella zona chiamata di Porta Balestrieri, molto distante dal crollo di gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale dove, attorno alle ore 15,00 di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, è caduta un'altra cappella nella zona chiamata "porta di balestrieri". Secondo quanto apprende Fanpage.it, il crollo avrebbe coinvolto la cappella chiamata della Resurrezione. Si tratta di una zona che è attigua al forno crematorio di via Santa Maria del Pianto. Nel cedimento sono cadute anche le bare contenenti i resti dei defunti, mentre altre sono rimaste in bilico nel vuoto. La cappella coinvolta dal crollo di oggi è molto distante dalle cappelle crollate la notte tra il 4 e 5 gennaio di quest'anno, quelle di San Gioacchino e dei dottori bianchi.

Nuovo crollo dopo 10 mesi da quello di gennaio

Sono trascorsi 10 mesi dal crollo dello scorso gennaio. Da allora, il Comune e Metropolitana di Napoli, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno avviato l'attività di messa in sicurezza dell'area. Il 30 settembre scorso, nell'area della cappella di San Gioacchino ci sono stati ulteriori cedimenti. La settimana successiva l'assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, ha inviato una lettera molto polemica a Metropolitana di Napoli spa, lamentando ritardi nelle operazioni di recupero delle salme. Pochi giorni dopo, Metropolitana ha rassicurato che entro il mese di novembre 2022 sarà installato il cantiere per il recupero dei resti dei defunti che in tutti questi mesi sono rimasti alle intemperie. Sulla vicenda è aperta anche una indagine della Procura della Repubblica di Napoli che ha notificato 20 avvisi di garanzia, ipotizzando il reato di crollo colposo.

Foto Fanpage.it

Meloro: "Situazione preoccupante"

"La situazione geologica e strutturale al cimitero di Poggioreale è veramente preoccupante – commenta Carmine Meloro, del comitato di Poggioreale – Se le istituzioni non si muovono con controlli e immediata messa in sicurezza di tutto il camposanto, il rischio è di recuperarne solo macerie".

Leggi anche Crolla il soffitto a causa del maltempo, a Napoli una scuola superiore chiusa da 2 settimane