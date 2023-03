Trasporto pubblico a Napoli

Nuova Ztl a Secondigliano, stop alle auto di sabato: strade vietate e percorsi alternativi Il centro storico di Secondigliano vietato alle auto nelle giornate di sabato di aprile 2023. Gli orari e le strade alternative.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Secondigliano, quartiere nord di Napoli, arriva la Zona a Traffico Limitato (Ztl). Sarà attiva tutti i sabato di aprile, in via sperimentale, nell'area del centro storico, tra via Vittorio Emanuele III a Secondigliano, via Padre Gaetano Errico e vico lungo Ponte, nell'area dove si trova anche la sede del Comune di Napoli. Il nuovo dispositivo di traffico è stato varato dalla VII Municipalità, presieduta da Antonio Toiano. Si tratta di un ritorno della Ztl del centro storico di Secondigliano, che era stata già istituita nel 2016, dalla precedente amministrazione De Magistris, per alleggerire il traffico in particolari giornate.

L'ordinanza con le strade alternative

Ma cosa prevede l'ordinanza numero 11 firmata il 28 marzo 2023 dalla VII Municipalità?

Di istituire una ZTL sperimentale nel centro storico di Secondigliano in via Vittorio Emanuele III, via Padre Gaetano Errico e vico lungo Ponte nei giorni:

01/04/2023 dalle ore 15.00 alle ore 20.00,

08/04/2023 dalle ore 09.00 alle ore 14.00,

15/04/2023 dalle ore 09.00 alle ore 14.00,

22/04/2023 dalle ore 09.00 alle ore 14.00,

29/04/2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Il percorso alternativo sarà per i veicoli provenienti dal via del Camposanto: via Cupa dell’Arco, via Limitone d’Arzano, Corso Secondigliano; per i veicoli provenienti da via dell’Arco sarà: via Cupa dell’Arco, via Limitone d’Arzano, Corso Secondigliano.

Il piano di traffico, quindi, sarà in vigore in via sperimentale per il momento soltanto nei sabato di aprile, compreso il Sabato Santo di Pasqua, che quest'anno ricade l'8 aprile prossimo. Un modo per verificare l'impatto sulla circolazione dei veicoli e studiare eventuali correttivi.