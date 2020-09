Mattinata di maltempo anche ad Avellino: un violento nubifragio si è abbattuto su tutta la provincia irpina, facendo anche parecchi danni seppure non dell'entità di quelli registrati a Salerno e Napoli, altre città che nella giornata di oggi ha visto scatenarsi la furia degli elementi, con il capoluogo campano che ha registrato anche un ferito, con una ragazza travolta dalla macerie di un gazebo crollato per il maltempo.

Stamane ad Avellino il nubifragio ha colpito soprattutto dopo le 10.30: un violento temporale si è scatenato ed è durato diverso tempo, riversando una enorme quantità di acqua nelle strade dell'Irpinia. A questa si sono aggiunti anche forti venti, che hanno provocato la caduta di rami ed alberi un po' ovunque. Fortunatamente, i danni riscontrati sono stati minimi e i vigili del fuoco sono riusciti a tenere tutto sotto controllo, nonostante le numerose chiamate al 115 che segnalavano soprattutto allagamenti in strada e negli scantinati. Più critica la situazione sull'altopiano del Laceno: se il lago si è "rigenerato" grazie alle copiose piogge, ben diversa la situazione tutta intorno, con frane e slavine che hanno interessato sia alcuni alberghi che altre abitazione del posto, da sempre meta turistica estiva ed invernale della Campania. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Lioni e Montella sono giunti sul posto per la messa in sicurezza della zona. Intanto c'è apprensione per le prossime ore: la Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo fino a domenica, ed il rischio di nuovi forti piogge è quanto mai concreto, con tutti i danni che queste possano creare.