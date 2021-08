Notte di violenza a Salerno, 33enne accoltellato all’addome: è grave Movida violenta nel weekend a Salerno, dove un giovane di 33 anni è stato accoltellato più volte all’addome: ricoverato in ospedale, è in prognosi riservata a causa di una emorragia interna. Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione, sui quali indaga la Squadra Mobile della Questura di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Movida violenta quella andata in scena a Salerno nel weekend appena trascorso: un giovane di 33 anni è infatti stato accoltellato in pieno centro. Il giovane si trovava in zona Santa Teresa quando sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di sconosciuti: uno di loro ha improvvisamene estratto un coltello e ha colpito più volte il 33enne all'addome, all'altezza della milza. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove è stato ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni di salute risulterebbero gravi a causa delle ferite riportate.

Ancora ignoti i motivi dell'aggressione e del ferimento del 33enne: sulla vicenda indagano gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Salerno, che hanno svolto sul posto tutti gli accertamenti del caso, ascoltando i testimoni e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che abbiano ripreso i momenti dell'accoltellamento e gli aggressori del 33enne.

Nell'Avellinese, è invece grave un giovane di 35 anni, accoltellato qualche giorno fa al petto durante una lite. L'aggressione a Candida, come detto in Irpinia: il 35enne è stato coinvolto in una lite scoppiata all'esterno di un bar, al culmine della quale è stato colpito da numerosi fendenti al petto. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, è ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.