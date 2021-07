Accoltellato al petto durante una lite: grave un 35enne nell’Avellinese L’aggressione a Candida nel tardo pomeriggio di ieri: il 35enne, colpito con un fendente in pieno petto, è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’autore del ferimento.

A cura di Valerio Papadia

È in gravi condizioni un uomo di 35 anni, accoltellato in pieno petto a Candida, nella provincia di Avellino. Stando a quanto si apprende, il 35enne è stato ferito nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 luglio, al culmine di una lite scoppiata all'esterno di un bar della cittadina dell'Avellinese. Soccorso dai sanitari del 118, il 35enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in gravi condizioni di salute, a cause dei numerosi fendenti che lo hanno colpito al torace. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per rintracciare l'autore del ferimento del 35enne.

A Napoli, invece, una donna di 40 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma bianca per aver accoltellato il marito. Al culmine di una lite, sfociata in un albergo in corso Umberto I, nel cuore di Napoli, dove i due si trovavano, la 40enne ha colpito il marito alla gola con un fendente. Quando i poliziotti sono giunti sul posto, l'uomo si trovava, insanguinato, nell'androne dell'hotel: per lui, fortunatamente, nessuna grave conseguenza. La donna, invece, è stata rintracciata alla reception della struttura ricettiva ed è stata arrestata. Nell'albergo è stata trovata anche l'arma utilizzata dalla 40enne, un coltello a serramanico lungo 13 centimetri.