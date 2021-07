Napoli, accoltella il marito alla gola durante una lite in hotel: arrestata In manette una donna di 40 anni, accusata di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma bianca: la 40enne, durante una lite con il marito avvenuta in un albergo, lo ha colpito alla gola utilizzando un coltello a serramanico di 13 centimetri. Le condizioni di salute dell’uomo aggredito non sarebbero gravi.

A cura di Valerio Papadia

foto archivio

Ha accoltellato il marito alla gola nel corso di una lite: una donna di 40 anni è stata arrestata a Napoli dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma bianca. Ieri, gli agenti del commissariato Decumani, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in un albergo in corso Umberto I, nel cuore di Napoli: nell'androne della struttura ricettiva, i poliziotti hanno trovato un uomo insanguinato, con un taglio alla gola, a cui il figlio stava prestando i primi soccorsi: il giovane ha riferito agli operatori che la madre, in seguito a una lite, aveva accoltellato il padre e si era rifugiata all'interno dell'albergo.

Gli agenti, con il supporto delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nell'hotel e hanno rintracciato la 40enne alla reception: in stato confusionale, la donna ha raccontato ai poliziotti di aver avuto una lite violenta con il marito, al culmine della quale lo ha colpito alla gola con un coltello; in un ripostiglio dell'hotel, gli agenti hanno rinvenuto l'arma, un coltello a serramanico lungo 13 centimetri. Per la donna sono scattate le manette, mentre il marito è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche loro sul posto, e non sarebbe in gravi condizioni di salute.