Notte di violenza a Napoli: spari contro un uomo in auto, poi un accoltellato a Ponticelli Colpi di pistola ad Arzano contro un uomo in auto, poi un accoltellamento a Ponticelli: entrambe le aggressioni per motivi ignoti, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Notte di violenza tra Napoli e l'hinterland: due feriti in ospedale, fortunatamente non gravi, ed entrambi che non hanno saputo spiegare i motivi delle aggressioni ricevute. Indagano i carabinieri che vogliono ricostruire le esatte dinamiche e cercare di risalire ai responsabili, analizzando anche eventuali incongruenze nei racconti delle due vittime, le cui vicende non appaiono collegate se non dalle tempistiche e dalle dinamiche simili, oltre al fatto di essere entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati specifici.

Gli spari ad Arzano contro un automobilista

Ad Arzano, i carabinieri indagano su alcuni colpi di arma da fuoco esplosi contro un 46enne di Frattamaggiore già noto alle forze dell'ordine. Secondo il racconto dell'uomo, sarebbe stato raggiunto dai colpi di pistola mentre era in automobile sul corso d'Amato. Forse un tentativo di rapina andato a male, ma i carabinieri di Casoria vogliono vederci chiaro: sul luogo sono stati rinvenuti cinque colpi di pistola calibro 7,65 che gli hanno causato ferite alla gamba sinistra, che lo hanno costretto a presentarsi autonomamente poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Un accoltellato a Ponticelli

Circa un'ora e mezza dopo, un altro fatto simile è accaduto a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. L'uomo, un 37 del posto, ha raccontato di essere stato aggredito da alcune persone a lui ignote ed apparentemente senza motivo, mentre camminava su via Walt Disney: una di queste lo avrebbe colpito con un coltello. L'uomo si è poi presentato autonomamente all'ospedale Villa Betania dove i sanitari gli hanno prognosticato sette giorni per ferite da punta e da taglio al terzo dito della mano sinistra e alla regione inguinale sinistra, nonché un eritema alla regione periorbitaria sinistra ed una emorragia sottocongiuntivale all'occhio sinistro. Su questo caso indagano i carabinieri di Poggioreale.