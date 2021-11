Nonna Laurina compie 111 anni: è di Sturno la donna più longeva della Campania Compie 111 anni Maria Laura Sangenito, “Nonna Laurina”: è la più longeva donna della Campania. Per lei anche una targa portata dal sindaco di Sturno, dove vive.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Laura Lucia Sangenito, detta "nonna Laurina", ed il sindaco di Sturno, Vito Di Leo.

Compie 111 anni Maria Laura Sangenito, detta Nonna Laurina: è di Sturno, in provincia di Avellino, la donna più longeva della Campania. Nata il 22 novembre 1910, ha visto passare davanti a sé due guerre mondiali, la terribile pandemia di spagnola, la nascita della Repubblica dopo la caduta della Monarchia ma anche il devastante terremoto dell'Irpinia del 23 novembre del 1980, il giorno dopo il suo 70esimo compleanno.

Per lei oggi festeggiamenti riservati, come sempre, a pochi intimi: la famiglia, con i figli, i nipoti e i pronipoti, ma anche l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Sturno, Vito Di Leo, appena rieletto e che le ha portato una targa per celebrare l'evento, come del resto già negli anni precedenti. Lei, Nonna Laurina, è sempre stata del resto una donna battagliera: oltre ad essere arrivata alla veneranda età di 111 anni in ottima salute, appena qualche anno fa (ormai già più che centenaria) era stata anche operata a causa di una brutta caduta accidentale che le causò la frattura di un femore. Un'altra piccola battaglia per lei che è stata vinta agevolmente, venendo poi dimessa in piena salute dall'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. E quest'anno, il 25 aprile, per lei anche il vaccino anti Covid: in quel caso furono i sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino a raggiungerla a casa, per evitare qualunque tipo di rischio. "Davvero una bella pagina di speranza", disse il sindaco Vito Di Leo dopo che la donna ricevette il vaccino, diventando a 110 anni una delle donne più longeve a ricevere la protezione contro la malattia più acuta da Covid.