Non vuole pagare le sigarette e minaccia con la pistola i dipendenti: 44enne fermato a Napoli L’uomo è stato fermato per estorsione dalla Polizia di Stato a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

È entrato in una tabaccheria, ha detto di essere amico del proprietario e ha preteso un pacchetto di sigarette gratis, arrivando a minacciare i dipendenti con una pistola pur di averlo. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 giugno, un uomo di 44 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli.

Nella fattispecie, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti nella tabaccheria in questione: i dipendenti hanno raccontato ai poliziotti che, poco prima, un uomo era entrato nell'esercizio asserendo di conoscerne il proprietario. Per questo, aveva preteso che gli consegnassero un pacchetto di sigarette gratis. Quando i dipendenti si erano rifiutati di assecondare la sua richiesta, l'uomo aveva estratto una pistola, che aveva poggiato sul bancone per minacciarli: a quel punto i dipendenti si sono visti costretti a consegnargli le sigarette.

Grazie alle registrazioni delle telecamere interne alla tabaccheria, i poliziotti hanno rintracciato il malvivente: si tratta di un 44enne con precedenti che è stato fermato per estorsione. Gli agenti lo hanno raggiunto presso la sua abitazione: alla loro vista, l'uomo ha tentato la fuga da una finestra e ha cercato di disfarsi di una bustina contenente 16 cartucce GFL 38 special. Il 44enne è stato però bloccato e, inoltre, è stato riconosciuto attraverso un album fotografico come presunto autore del reato dai dipendenti della tabaccheria.