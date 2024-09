Non vuole la multa dopo incidente e assale i vigili con sega e coltello, ma si sente male e si accascia: ricoverato a Napoli

video suggerito

Incidente tra due auto a piazza Ottocalli, al centro storico di Napoli. La Polizia Locale aggredita da uno dei proprietari. L'uomo, poi, si è sentito male. Ricoverato e denunciato.

A cura di Pierluigi Frattasi



Non vuole essere multato dopo un incidente stradale, così aggredisce gli agenti della Polizia Locale armato di un coltello e di una sega. Ma mentre li minaccia si sente male, si accascia e sviene. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Villa Betania dall'ambulanza del 118, viene assistito dal personale medico. Ma per lui scatta la denuncia a piede libero.

Una storia che rasenta l'assurdo, avvenuta, a quanto apprende Fanpage.it, nella serata di ieri, domenica 22 settembre 2024, in piazza Ottocalli, al centro storico di Napoli, poco distante da piazza Carlo III e l'Arenaccia. Tutto inizia nel primo pomeriggio, quando, attorno alle 15,30, gli agenti della Polizia Locale del Cot Avvocata si recano in piazza Ottocalli dove è stata segnalata una pericolosa macchia d'olio in strada.

L'intervento della Polizia Locale per una macchia d'olio in strada

I caschi bianchi arrivano sul posto e mettono in sicurezza l'area, in modo da scongiurare incidenti. Viene contattata la ditta specializzata per bonificare il marciapiedi e renderlo di nuovo sicuro. Gli operai eseguono l'intervento. Sul finire dell'operazione, però, attorno alle 19,30, viene registrato un incidente stradale tra due auto sul lato opposto della piazza.

Nello scontro i due veicoli sono rimasti fortemente danneggiati, perdendo pezzi di carrozzeria che sono finiti sulla carreggiata. Mentre le due auto sono parcheggiate sui marciapiedi. Gli agenti della Polizia Locale allora si avvicinano per capire cosa sia successo. Mentre stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e mettere in sicurezza l'area, si avvicina un cittadino con toni minacciosi.

L'aggressione per scongiurare la multa

L'uomo sembra sia il proprietario di uno dei veicoli incidentati. Vorrebbe evitare in tutti i modi il prelievo dell'auto o la verbalizzazione. Dopo alcuni istanti concitati, il cittadino si allontana. Tutto sembra tornare alla calma, quando, invece, l'uomo torna sul posto, armato questa volta di una sega e di un coltello da cucina. Mentre tenta di minacciare gli agenti, però, viene colpito da un improvviso malore. Si accascia a terra.

Sul posto arrivano altri agenti dell'Unità Operativa Avvocata in supporto dei colleghi. Nel frattempo viene chiamata l'ambulanza del 118. Il cittadino viene identificato e, dopo essere stato stabilizzato, trasportato al Pronto Soccorso di Villa Betania. L'aggressore è stato poi denunciato a piede libero dal pm di turno.