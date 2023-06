Non vuole aspettare il suo turno, 51enne sfonda la porta del Pronto Soccorso del Cto a Napoli Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora violenza in un ospedale di Napoli: teatro dell'ennesimo episodio, questa volta, è stato l'ospedale Cto, il nosocomio che sorge in viale Colli Aminei, dove un 51enne ha danneggiato la porta che dà accesso al Pronto Soccorso. La vicenda risale alla serata di ieri, martedì 20 giugno: il 51enne si è presentato nell'ospedale napoletano lamentando dolori di non meglio precisata natura; l'uomo appariva molto nervoso, in evidente stato di alterazione, e passeggiava nervosamente nel Pronto Soccorso.

Improvvisamente, è scattata la violenza: l'uomo, stanco di attendere il suo turno, si è scagliato contro la porta del Pronto Soccorso, danneggiandone il vetro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e hanno identificato il 51enne, che è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Fortunatamente, il 51enne non si è scagliato né contro il personale sanitario né contro gli altri pazienti in attesa e non si sono registrati feriti.

L'ospedale Cto e l'unico nosocomio dotato di Pronto Soccorso nella zona collinare di Napoli – insieme al Cardarelli – e per questi motivo si trova a dover affrontare molti accessi ogni giorno.