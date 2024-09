video suggerito

Non si fermano all’alt della polizia e si schiantano contro le auto in sosta: arrestati L’inseguimento finisce con l’impatto contro altre auto: arrestati due napoletani al termine di una breve colluttazione con i poliziotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone di 30 e 20 anni sono state arrestate dalla Polizia a Napoli dopo essere finite prima contro alcune auto in sosta e poi contro quella di servizio degli agenti, nel tentativo di sfuggire ad un posto di blocco. I due hanno poi provato a fuggire nuovamente anche dopo aver impattato con l'auto, e solo dopo una breve colluttazione con i poliziotti sono stati fermati e arrestati. Dovranno ora rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre a danneggiamento aggravato di beni pubblici.

Tutto è iniziato sul corso Secondigliano la scorsa sera, quando i due erano a bordo di un'automobile: alla vista degli agenti, hanno cercato di sfuggire al controllo, accelerando e scappando in direzione di via Miano, nonostante i poliziotti gli avessero intimato l'alt. A quel punto ne è nato uno spericolato inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato diverse manovre "azzardate" e pericolose fin quando ha impattato prima contro automobili che erano in sosta e poi contro la stessa auto di servizio dei poliziotti. Alla fine sono stati raggiunti ma hanno tentato comunque di scappare: ne è nata una colluttazione su via San Francesco d'Assisi, sempre in zona del quartiere di Miano, terminata però con l'arresto dei due dopo che i poliziotti sono riusciti a bloccarli. Si tratta di un 30enne ed un 20enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, arrestati ed ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni pubblici dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Secondigliano.