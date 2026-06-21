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Non si fermano all’alt dei carabinieri e finiscono contro i cassonetti dei rifiuti a Sant’Antimo

Due giovani di 18 e 19 anni denunciati per resistenza a pubblico ufficiale: hanno accelerato senza fermarsi all’alt, finendo contro i cassonetti a Sant’Antimo.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Non si sono fermati all'alt dei carabinieri, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro i cassonetti dell'immondizia: un fine corsa amaro per due giovani di 18 e 19 anni, raggiunti dai carabinieri di Grumo Nevano ed ora denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è accaduta questa notte, a Sant'Antimo, nell'hinterland partenopeo. I due giovani erano su uno scooter quando sono incappati in una pattuglia dei carabinieri in piazza Sant'Antonio.

I militari dell'Arma hanno imposto l'alt al mezzo, ma il guidatore invece di fermarsi ha accelerato, cercando di fuggire ed evitando così i controlli. I carabinieri di Grumo Nevano li hanno così inseguiti e, poco dopo, lo stesso giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo finendo contro i cassonetti della raccolta indifferenziata. Sul posto sono così arrivati anche i sanitari del 118 per le cure del caso, terminate le quali sono scattate le denunce: entrambi dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter, invece, è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine, per capire se risultasse rubato oppure segnalato per altre motivazioni.

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