Non pagano il parcheggiatore abusivo, lui gli riga la fiancata dell’auto: denunciato È accaduto a Benevento: i carabinieri hanno denunciato il parcheggiatore abusivo – un uomo di 41 anni – per tentata estorsione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una coppia ha rifiutato di pagare il parcheggiatore abusivo e lui, in tutta risposta, gli ha rigato la fiancata dell'automobile: per questo motivo, a Benevento, un uomo di 41 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione. Le indagini, iniziate nel mese di giugno del 2023 ed esperite dai carabinieri della stazione di San Giorgio la Molara, coordinati da quelli della compagnia di San Bartolomeo in Galdo e con la collaborazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto.

Lo scorso mese di giugno, appunto, una coppia residente in Val Fortore si è recata in auto a Benevento. Giunti in una strada centrale della città sannita, i due sono stati avvicinati dal 41enne, che gli ha chiesto di non parcheggiare negli stalli per la sosta (strisce blu), ma di parcheggiare da un'altra parte, dandogli dei soldi per il "servizio" offerto. La coppia si è rifiutata di pagarlo e ha parcheggiato correttamente l'auto sulle strisce blu. Al ritorno, però, i due hanno trovato una fiancata della carrozzeria dell'auto rigata e hanno denunciato l'accaduto.

I carabinieri, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti ad appurare quanto accaduto e hanno individuato il 41enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per la tentata estorsione ai danni della coppia. I militari dell'Arma, inoltre, hanno proposto l'emissione del cosiddetto Daspo urbano nei confronti del 41enne.