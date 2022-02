Non dà segni di vita, i pompieri fanno irruzione in casa e lui li aggredisce: arrestato È accaduto in zona Poggioreale, a Napoli: in manette è finito Salvatore Galiero, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Non dava più segni di vita, da quando, la notte precedente, si era barricato nella sua camera: la madre così, preoccupata, ha chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta della stanza, ma sono stati aggrediti dall'uomo. Per questo, Salvatore Galiero, 42enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Napoli, in zona Poggioreale, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La madre dell'arrestato ha telefonato al 112 perché, come detto, era preoccupata che potesse essere accaduto qualcosa al figlio: il 42enne si era chiuso a chiave nella sua stanza quando era andato a dormire e, il mattino successivo, non aveva dato segni di vita.

Un pompiere preso a schiaffi è finito in ospedale

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Poggioreale e, dal momento che la porta della stanza era chiusa, anche i vigili del fuoco: mentre i pompieri, però, facevano irruzione nella camera il 42enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha ripreso i sensi e ha aggredito un vigile del fuoco, prendendolo a schiaffi in volto. Con non poche difficoltà, Galiero è stato bloccato e arrestato: per lui si sono aperte le porte del vicino carcere di Poggioreale. Il vigile del fuoco aggredito, invece, è stato medicato nell'ospedale più vicino: per lui cinque giorni di prognosi.