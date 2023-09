Non ci sono i permessi, salta il Festival della Pizza: è polemica a Scafati Non ci sono le autorizzazione e salta l’evento in programma nella frazione di Bagni. Il sindaco “le regole sono cambiate”

A cura di Vincenzo Piccolo

Era già da un po' che il festival della pizza mancava nella piazza dinanzi al Santuario della Madonna dei Bagni, a Scafati. Ma con l'inizio del mandato di Pasquale Aliberti la cittadina in provincia di Salerno sta vivendo una rinascita. Proprio per questo i maestri pizzaioli avevano sperato di poter riprendere a riunirsi nella frazione di Bagni, come avevano fatto per le nove edizioni precedenti. Invece dopo mesi di preparazione gli "Amici della Piazza", questo il nome dell'associazione che organizza l'evento, hanno visto annullarsi l'evento. Fanno sapere da Palazzo Mayer che ci sono alcuni inadempimenti in ordine di sicurezza.

Eppure l'amministrazione comunale aveva già fornito il patrocinio morale alla manifestazione, per questo l'improvviso diniego degli uffici comunali ha lasciato cittadini e associazione a bocca aperta. Il programma di eventi era già fissato, da oggi a domenica, ci sarebbero state esibizioni di varie scuole di danza attive sul territorio, i cantanti neomelodici erano stati contattati, il karaoke era pronto.

La versione del Comune

La vicesindaca Teresa Formisano, che si occupa della realizzazione dei grandi eventi, ha fatto sapere «Dobbiamo a malincuore dare questa brutta notizia per il comitato organizzatore e tutta la cittadinanza scafatese. Come amministrazione comunale abbiamo provato a fare il massimo per supportare tale iniziativa, anche attraverso il patrocinio morale, ma purtroppo mancano ancora tutta una serie di autorizzazioni fondamentali per il corretto svolgimento dell’evento. Purtroppo i contatti in questo senso si sono intensificati troppo tardi e in vicinanza di altri impegni che hanno oberato tutta la macchina». Vero è che lo scorso weekend l'amministrazione comunale di Scafati è stata alle prese con la preparazione della "notte bianca", con tanto di affollatissimo concerto di Sal da Vinci, come testimoniato dai profili social del sindaco, della stessa vicesindaco e della pagina ufficiale del comune di Scafati.

La polemica tra organizzatori e sindaco

Anche gli "Amici della Piazza" hanno voluto diffondere un loro comunicato, affidandolo a Facebook: «Abbiamo lavorato instancabilmente per cercare di superare le sfide che si sono presentate, ma per circostanze al di fuori del nostro controllo, non siamo riusciti a farlo. – ammettono gli organizzatori – Nonostante questo ostacolo, continueremo a cercare modi per promuovere il nostro meraviglioso territorio. Desideriamo ringraziarvi di cuore per il vostro sostegno e comprensione in questo difficile percorso. È stato un viaggio emozionante con voi e speriamo che, in futuro, si possano trovare nuove opportunità per festeggiare insieme».

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino Pasquale Aliberti, in un commento sotto lo stesso post dice: