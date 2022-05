Non accetta la fine della relazione, arrestato per stalking un 34enne Lite con la ex ragazza, carabinieri intervengono a Cervinara (Avellino)

A cura di Redazione Napoli

Non accettava la fine della relazione e piú volte aveva aggredito e minacciato di morte la sua ex compagna. Una escalation a cui hanno messo fine i carabinieri che, dopo una segnalazione telefonica, sono intervenuti in una abitazione di Cervinara, in provincia di Avellino, dove era in corso un violento litigio tra l'uomo e la donna.

Il 34enne, noto alle forze dell'ordine per analoghi episodi di violenza di cui si era reso protagonista, alla vista dei militari ha dato in escandescenza, ma è stato bloccato e, su disposizione della procura di Avellino, arrestato e tradotto in carcere ad Avellino. Nel corso della perquisizione dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 130 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. L'indagato deve rispondere dei reati di atti persecutori e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.