Nola, minaccia l’ex ragazza a telefono poi va a casa sua con la pistola carica I carabinieri hanno arrestato un 38enne del posto per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. La pistola era in auto già carica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Minaccia l'ex fidanzata a telefono, poi va a casa sua con una pistola carica. È accaduto a Nola, in provincia di Napoli, stanotte. I carabinieri della locale Compagnia hanno trovato l'arma, una pistola marca Beretta calibro 22, nell'auto dell'uomo, un 38enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Era sul sedile lato passeggero a portata di mano, con 8 cartucce nel caricatore. Per fortuna sul posto si erano portati subito i carabinieri, giunti in soccorso della donna che era stata minacciata e aveva lanciato l'allarme. L'uomo è stato arrestato dai militari dell'Arma per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. La pistola, invece, è stata sequestrata e sarà analizzata dagli esperti per verificare se sia stata eventualmente utilizzata per altri reati e quale sia la sua provenienza.

I due ex fidanzati avevano litigato poco prima a telefono. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, le avrebbe giurato che gliel'avrebbe fatta pagare e che sarebbe andato da lei. A quel punto, la donna, evidentemente spaventata da quanto accaduto, ha chiamato il numero per l'emergenza 112, chiedendo aiuto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo e la donna che litigavano. I militari hanno perquisito immediatamente l'uomo. Nell'utilitaria con la quale aveva raggiunto l'abitazione della ex compagna hanno trovato la pistola carica. A quel punto sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio. La pistola Beretta è stata sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti per verificarne la provenienza ed il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altro reati.