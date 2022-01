Noemi Letizia a Report: “Mi hanno violentato psicologicamente, ho pensato di togliermi la vita” L’ex “Papi girl” racconta a Report i dettagli dell’incontro con Berlusconi alla sua festa di compleanno di 18 anni a Casoria nell’aprile 2009.

A cura di Pierluigi Frattasi

Noemi Letizia, nell’intervista a Report in onda stasera 31 gennaio 2022

“Se sono diventata anoressica e mi sono chiusa in casa un motivo c’è. Mi hanno violentato psicologicamente, chiamandomi prostituta ad ogni angolo di strada. Ho pensato tante volte di togliermi la vita”. A parlare è Noemi Letizia, anche conosciuta come la “Papi girl” per la sua frequentazione con l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che partecipò addirittura alla sua festa di compleanno di 18 anni, a Casoria, in provincia di Napoli, nell’aprile del 2009. Noemi Letizia, oggi 31enne, a distanza di quasi 13 anni, racconta alcuni dettagli di quello ed altri episodi in esclusiva alle telecamere di Report, in onda stasera, 31 gennaio 2022, su RaiTre.

Fu proprio Noemi Letizia a raccontare all’epoca di chiamare Berlusconi “Papi”. “Mi è stato detto di dire così – spiega oggi a Report – La verità è tutt’altra roba. Io chiamo Papi mio padre”. Quella festa, racconta Noemi Letizia nell’intervista alla trasmissione Rai, della quale oggi Il Fatto Quotidiano riporta alcune anticipazioni, fu “un’occasione che mi ha lasciato una macchia addosso, una macchia che non mi appartiene e non è la mia, ma con la quale ho dovuto convivere per anni e che ha influenzato anche la mia vita in maniera molto negativa”.

Noemi racconta di essere stata quasi catapultata ad un certo punto in un mondo nuovo, tra feste e vip. “In realtà l’accaduto mi era sembrato strano – dice – però siccome io partecipavo a sfilate e a cose così, avevo pensato: ‘Probabilmente sono entrata in qualche meccanismo, è normale…". Poi aggiunge: “Giravano dei book fotografici miei, all’interno di quelle situazioni. Per cui io pensavo che, in realtà, tramite situazioni circolari, ero arrivata lì”.

Di Berlusconi dice: “era una persona potente”. “Ci sono persone che nella vita non guardano in faccia a niente – aggiunge Noemi Letizia – e probabilmente lui è tra quelle”. Poi la 31enne racconta anche le difficoltà che ha vissuto successivamente: “Tramite un percorso psicologico sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l’altra strada, come tanta gente fa, no?”. Al giornalista che le chiede quale strada, Noemi risponde: “A togliermi la vita, ci ho pensato tante volte”.