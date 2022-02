Nocera, muore soffocato da un boccone di mozzarella il sindacalista Ernesto Manzo Ernesto Manzo, sindacalista molto noto a Nocera Inferiore (Salerno), è deceduto in un caseificio ieri: sarebbe morto soffocato da un boccone di mozzarella.

A cura di Nico Falco

Ernesto Manzo, sindacalista di 66 anni, è deceduto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: sarebbe morto soffocato dopo avere ingerito un boccone di mozzarella. La tragedia in un caseificio, dove l'uomo si trovava per fare acquisiti. Inutili i tentativi di soccorso: gli sono state praticate le manovre salvavita, ma il 66enne è spirato poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

L'uomo, secondo la ricostruzione, avrebbe accusato dei problemi respiratori subito dopo aver ingerito il pezzo di mozzarella; i presenti si sono accorti della difficoltà e hanno cercato di aiutarlo, la chiamata ai soccorsi è immediatamente partita; i sanitari del 118 sono arrivati poco dopo, ma nemmeno loro sono riusciti a salvarlo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti, non è escluso che venga disposta l'autopsia per accertare con precisione le cause della morte.

La notizia si è rapidamente diffusa nel comune del Salernitano, dove l'uomo era molto conosciuto; nella sua decennale attività da sindacalista del settore agricolo si era battuto soprattutto per i diritti dei braccianti e dei lavoratori agricoli e aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio affidati alle bacheche virtuali dei social.