Nocera Inferiore, spari contro un bar aperto: nessun ferito Obiettivo del raid la caffetteria Bristol in via De Nicola: per fortuna, non si registrano feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura oggi a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno: alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro la caffetteria Bristol, che sorge in via De Nicola, non molto lontano dall'ospedale Umberto I. L'agguato si è verificato nell'orario di apertura del bar, ma per fortuna non si registrano feriti: le vetrate della caffetteria, infatti, sono dotate di sistema antisfondamento e sono state soltanto scalfite dai proiettili. Sul posto sono accorsi i carabinieri della tenenza di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Giangi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per pervenire all'identità del responsabile e al momento non escludono nessuna pista. Da quanto si apprende, chi ha sparato sarebbe una persona che è arrivata a piedi e ha lasciato in fretta e furia il luogo dell'agguato allo stesso modo.

A Grumo Nevano, nella provincia di Napoli invece, i carabinieri indagano sulla morte di Rosa Alfieri, una ragazza di 24 anni, trovata morta nella casa del suo vicino, in via Risorgimento. Da quanto si apprende, sul corpo della ragazza non ci sogno segni evidenti di violenza, né ferite da arma da taglio o da fuoco: una delle prime ipotesi è che la 24enne potrebbe essere stata strangolata, ma i militari dell'Arma non escludono nessuna ipotesi. Si cerca l'uomo che vive nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere di Rosa Alfieri e che potrebbe fornire indicazioni utili sul decesso della 24enne. Al momento, come fanno sapere i carabinieri, non sono stati eseguiti fermi.