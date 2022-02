Una ragazza di 24 anni trovata morta in casa del vicino, tragedia a Grumo Nevano: si indaga La vittima è Rosa Alfieri, classe 1998, è stata trovata morta nella casa del vicino: sulla vicenda indagano i carabinieri, che non escludono nessuna ipotesi.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio, a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli: il cadavere di Rosa Alfieri, una ragazza del posto di 24 anni, è stato trovato in quella che sarebbe l'abitazione del vicino. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, intorno alle 18 di oggi, sono intervenuti nell'abitazione, in via Risorgimento a Grumo Nevano, trovando il corpo della 24enne senza vita: i militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini per determinare le cause della morte, che al momento sono ancora sconosciute; gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Il cadavere, come da prassi, dovrà essere esaminato anche dal medico legale e dal magistrato di turno, che dovrebbe disporre il sequestro della salma e l'autopsia, esame che fornirà indicazioni più precise sulle cause della morte della 24enne.

L'ipotesi è che la 24enne possa essere stata strangolata

Allo stato attuale delle cose, come detto, i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono nessuna ipotesi riguardo la morte di Rosa Alfieri: serviranno indagini più approfondite per fare luce sul decesso della 24enne, che al momento sembrerebbe essere avvolto da un alone di mistero. Da quanto si apprende, a un primo esame del cadavere non sarebbero stati evidenziati segni evidenti di violenza, ma sarà l'attività investigativa dei carabinieri a stabilire con esattezza cosa è accaduto a Rosa Alfieri: l'ipotesi è che la 24enne possa essere stata vittima di strangolamento. I militari dell'Arma sono sulle tracce del proprietario dell'abitazione in cui il cadavere di Rosa Alfieri è stato rinvenuto.