No-vax rifiuta di indossare la mascherina: metropolitana di Napoli ferma quasi un’ora Succede alla stazione Salvator Rosa: quando l’uomo è stato allontanato, la circolazione è stata ripristinata, dopo uno stop di circa 40 minuti.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La circolazione dei treni su tutta la tratta della Linea 1 della metropolitana di Napoli è stata sospesa per quasi un'ora, oltre 40 minuti: accade oggi, giovedì 9 dicembre, in una giornata resa già complicata, per i napoletani, dal maltempo e dai violenti temporali che, da questa mattina, si stanno abbattendo sulla città. Lo stop alla circolazione dei treni è stato causato, come ha comunicato Anm ai passeggeri in attesa sulle banchine tramite gli altoparlanti, a un intervento delle forze dell'ordine alla stazione di Salvator Rosa. Intorno alle 12.15 odierne, infatti, agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nella stazione nel cuore di Napoli perché un passeggero rifiutava di indossare la mascherina, in quanto no-vax. La situazione, per fortuna, è tornata alla normalità in poco tempo: quando l'uomo è stato allontanato, la circolazione è stata ripristinata sull'intera tratta intorno alle 12.55.

No green pass e no mascherine: raffica di multe a Napoli e provincia

Sono serrati i controlli delle forze dell'ordine volti a verificare il rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 6 dicembre, del super green pass, ovvero quello in possesso dei soli guariti e vaccinati, che consente l'accesso a bar e ristoranti e al trasporto pubblico locale. Ieri, nel giorno dell'Immacolata, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno passato al setaccio stazioni ferroviarie e locali: 22 le persone scoperte senza green pass, mentre sono 127 quelli sorpresi senza mascherina, che si ricorda in Campania è obbligatoria anche all'aperto in situazioni di affollamento e dove non è possibile mantenere il distanziamento.