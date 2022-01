No vax positivo al Covid rifiuta le cure e fugge dall’ospedale: muore pochi giorni dopo Non ce l’ha fatta il 54enne di Cava de Tirreni che, in quanto no vax convinto, aveva rifiutato le cure dopo essere risultato positivo al Covid. L’uomo era stato poi nuovamente ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

A cura di Simona Buscaglia

Era positivo al Covid, ma essendo un No Vax convinto, sarebbe scappato dall'ospedale per poi essere ricoverato nuovamente a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. L'uomo, un 54enne di Cava de' Tirreni, nelle ultime ore di oggi, giovedì 6 gennaio, sarebbe peggiorato improvvisamente, per poi morire in ospedale.

La fuga dall'ospedale la notte di Capodanno

Il 54enne positivo al Coronavirus era fuggito dall'ospedale "Santa Maria dell'Olmo", dopo aver rifiutato le cure la notte dell'ultimo dell'anno. L'uomo era stato poi ritrovato mentre vagava per la città ed era stato trasferito al "Ruggi" di Salerno, dove era stato condotto in ambulanza per l'isolamento. Il 54enne era intubato a causa dell'aggravarsi della malattia e non è riuscito a superare la notte.

L'aumento dei contagi

Intanto l'aumento dei contagi in Regione comporta anche il dislocamento dei pazienti nei reparti, non senza le proteste degli operatori sanitari coinvolti. All’ospedale del Mare, ad esempio, per la riapertura della terapia intensiva nell’ospedale prefabbricato, chiudono le sale operatorie, e ne funzionerà solo una per 12 ore al giorno. La direzione ha chiesto ai direttore di trasferire i pazienti oncologici da operare ma i medici hanno protestato: "Non siamo burocrati". Nelle stesse ore una lunga fila di ambulanze a Napoli, fuori al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno, costringe medici e infermieri ad assistere i pazienti anche a bordo delle vetture. I medici interpellati dai cronisti sul posto parlano di una situazione delicata all'interno dell'ospedale nonostante lo sforzo incessante degli operatori. Sono provati dai turni intensi e dall'aumento di pazienti che necessitano di cure.