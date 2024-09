video suggerito

Nicola Cucciniello, morto a 29anni in un incidente: lutto cittadino a Solofra il sindaco di Solofra ha proclamato il lutto cittadino. La comunità scossa per la morte del 29enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto cittadino a Solofra, in provincia di Avellino, per la prematura scomparsa di Nicola Cucciniello, 29 anni, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di sabato 7 settembre. La scomparsa prematura del giovane ha scosso tutta la comunità irpina, dove Nicola era conosciuto, amato e benvoluto. In segno di cordoglio, il sindaco Nicola Moretti ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, che si sono svolti domenica 8 settembre, in concomitanza con le esequie. Il corpo di Nicola Cucciniello è stato trasportato presso la Chiesa di San Rocco. La cerimonia funebre si è svolta nel pomeriggio nella Collegiata di San Michele Arcangelo ed ha visto la partecipazione di tantissime persone.

Le indagini sull'incidente stradale sull'A30

Il 29enne, purtroppo, è deceduto a seguito di un violento incidente stradale, avvenuto nella notte di sabato 7 settembre 2024, sull'Autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza degli svincoli di Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Pesante il bilancio del sinistro, con un morto e due persone ferite. A perdere la vita è stato Nicola Cucciniello, 29 anni, originario di Solofra, in provincia di Avellino. Sono rimasti invece ferite altre due persone: si tratta del conducente della vettura su cui viaggiava il giovane e un altro passeggero. La loro automobile si sarebbe scontrata con un mezzo pesante, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire da parte della Polizia Stradale, accorsa sul posto assieme ai vigili del fuoco.

I messaggi di vicinanza alla famiglia

Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando in queste ore. Il papà di Nicola, Michele, ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata: "La scomparsa improvvisa del nostro amato Nicola – ha scritto su Facebook – ci ha gettato nel dolore più profondo. La vostra presenza e la vostra vicinanza è stata una luce nel buio. La famiglia Cucciniello sentitamente ringrazia". Mentre la Squadra Sentieri Solofra ha ricordato Nicola come "un giovane solofrano, amato e conosciuto per la sua grande bontà d'animo e la sua professionalità. Ognuno di noi, volontari della Squadra, si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Cucciniello. A Nicola dedichiamo ogni nostro pensiero, nella certezza che per lui si sia dischiuso il sentiero più luminoso, che conduce alla cima più alta".