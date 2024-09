video suggerito

Nicola Cucciniello muore a 29 anni in un incidente sulla A30 Caserta-Salerno Tragico incidente sull'A30 tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino: un morto e due feriti nell'impatto tra una vettura e un mezzo pesante.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nicola Cucciniello

Un morto e due feriti: questo il bilancio di un grave incidente avvenuto nella notte appena trascorsa tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Mercato San Severino dell'A30 Caserta-Salerno. A perdere la vita è stato Nicola Cucciniello, 29 anni, originario di Solofra, in provincia di Avellino. Sono rimasti invece ferite altre due persone: si tratta del conducente della vettura su cui viaggiava il giovane e un altro passeggero. La loro automobile si sarebbe scontrata con un mezzo pesante, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire da parte della Polizia Stradale, accorsa sul posto assieme ai vigili del fuoco. L'impatto è avvenuto questa notte sull'autostrada che collega Caserta a Salerno intersecando l'A16 Napoli Bari e congiungendo di fatto l'A1 Milano-Napoli all'altezza di San Nicola La Strada all'A2 Salerno-Reggio Calabria dopo un breve tratto del Raccordo Avellino-Salerno.

Immediato il cordoglio di famigliari e amici dopo essere venuti a conoscenza del decesso del 29enne di Solofra. A dare la notizia del decesso è stato sui social il padre Michele. "Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti", ha scritto l'uomo, aggiungendo: "Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori".