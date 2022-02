Neve ad Avellino, caduti oltre 10 centimetri di neve in poche ore anche a bassa quota Improvvisa nevicata ad Avellino, traffico in tilt in città. Bufera anche in autostrada. Rinviata Avellino-Catania durante il riscaldamento. Oltre 10 cm di neve.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta nevicata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi su Avellino e dintorni: dopo che la pioggia questa mattina era stata già copiosa, un improvviso calo delle temperature registrato attorno all'ora di pranzo ha portato ad una nevicata tanto violenta quanto quasi inattesa. Se la neve, infatti, era già caduta questa notte sulle cime più alte dei monti dell'appennino campano (ma non, ad esempio sul Vesuvio), subito dopo pranzo ha iniziato a cadere anche a bassa quota, travolgendo anche l'autostrada A16 Napoli-Bari, tra le uscite di Tufino e quelle di Benevento in particolar modo (Baiano, Avellino Ovest ed Avellino Est).

Oltre dieci i centimetri di neve caduti in città. Mezzi spazzaneve in azione sulle grandi arterie, in città si registra qualche disagio dovuto a quanti si trovassero in strada e sono stati sorpresi dalla bufera. Non si registrano incidenti, ma la situazione è sotto controllo al momento seppur restando sotto costante monitoraggio da parte della Protezione Civile. Rinviata anche Avellino-Catania, match clou della Serie C in programma oggi allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino: l'improvvisa nevicata ha di fatto convinto il direttore di gara a rinviare il match, con le squadre che si sono trovate durante il riscaldamento sotto un'intensa bufera che ha seppellito in pochi minuti anche il manto di erba sintetica dell'impianto avellinese. Situazione più critica invece nelle zone alte, come il Santuario di Loreto e nel Piazzale dell'Abbazia di Montevergine, ad oltre mille metri di quota: la neve è caduta copiosamente, come mostrano le immagini dal Santuario.