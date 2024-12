video suggerito

Neonazisti in Campania, 4 condanne nell'inchiesta sull'Ordine di Hagal. Disposta tutela per il Pm La sentenza della Corte d'Assise di Napoli. Il pm che ha indagato messo sotto tutela per minacce.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si chiude con 4 condanne e qualche assoluzione da alcuni capi d'accusa l'inchiesta della Procura di Napoli sull'Ordine di Hagal, l'associazione sovversiva, di stampo neonazista, negazionista e suprematista, che operava in Campania, sgominata dalle forze dell'ordine nel Casertano, due anni fa. Il processo ha visto come parte offesa lo Stato italiano.

Le condanne della Corte d'Assise di Napoli

La Corte di Assise ha inflitto 5 anni e 6 mesi rispettivamente a Maurizio Ammendola (45 anni) e a Michele Rinaldi (49 anni); 3 anni e 6 mesi per Gianpiero Testa (27 anni) e 3 anni per Massimiliano Mariano (48 anni), per il quale ha ritenuto non sussistente il ruolo di promotore. Testa è stato assolto dall'accusa di detenzione di arma da fuoco, una pistola. Riqualificata in sovversiva la contestazione dell'associazione terroristica che era stata avanzata dagli inquirenti.

Il pm che ha indagato ora è sotto tutela per minacce

Gli imputati erano stati arrestati il 15 novembre 2022 dalla Digos di Napoli e dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione-Ucigos con il Servizio Postale e delle Comunicazioni, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, con il pm specializzato in cybercrimine Claudio Orazio Onorati e Antonello Ardituro, successivamente passato alla DNA. Da questa inchiesta è partita anche l'indagine che oggi ha portato agli arresti disposti dal gip di Bologna. Il sostituto procuratore di Napoli Claudio Orazio Onorati che ha istruito il processo, a causa delle minacce ricevute, è finito sotto tutela.

La Corte di Assise di Napoli ha anche riconosciuto la tesi secondo cui l'Ordine di Hagal non era un'associazione culturale, ma una associazione eversiva e negazionista dell'Olocausto degli Ebrei, la Shoah. Avrebbe avuto come scopo il sovvertimento delle istituzioni democratiche, utilizzando come spunto l'opposizione al Governo, durante la pandemia del Covid19.