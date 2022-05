Neonata rischia di soffocare e sviene, poliziotto la salva con la manovra di Heimlich a Pianura Una bimba di un anno e due mesi è stata salvata da un poliziotto a Napoli: aveva le vie respiratorie bloccate, l’agente le ha praticato la manovra di Heimlich.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una neonata di poco più di un anno è stata salvata da un poliziotto fuori servizio a Pianura, nella periferia occidentale di Napoli: aveva le vie respiratorie bloccate, l'agente è riuscito a liberarle praticandole più volte la manovra di Heimlich, tecnica per la disostruzione delle vie aeree ancora più delicata quando viene effettuata su un bambino molto piccolo. La bimba, una volta ripresi i sensi, è stata trasportata al Santobono, dove è stata ricoverata in osservazione ma in discrete condizioni di salute.

È successo nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, 27 aprile. Il poliziotto, assistente capo del Reparto Prevenzione Crimine, si trovava a Pianura per commissioni personali quando ha sentito delle grida di donna provenire da un palazzo. Riuscito a individuare l'appartamento, ha visto che sul balcone c'era una ragazza che chiedeva aiuto e tra le mani aveva una neonata priva di sensi. L'agente si è fiondato nell'abitazione dove, in attesa dell'intervento del 118 e del 113, ha prestato i primi soccorsi alla piccola: la piccola, un anno e due mesi, non si muoveva più, era diventata cianotica e non aveva reazioni.

Il poliziotto ha effettuato la manovra di Heimlich; ci sono voluti diversi tentativi ma alla fine la bimba ha espulso i muchi che la stava soffocando e ha ricominciato a muoversi, a respirare autonomamente e ha ripreso il colorito naturale. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, ai quali la bambina è stata affidata; visitata sul posto, è stata trovata in discrete condizioni di salute ma, in via cautelativa, è stato ugualmente disposto il ricovero nell'ospedale pediatrico Santobono in osservazione.